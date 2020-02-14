توقعات بهبوط الطلب على النفط لأول مرة في 10 سنوات

2020/02/14 | 09:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وكالة الطاقة الدولية، إن الطلب على النفط سيتراجع على أساس سنوي في الربع الأول من العام، وذلك للمرة الأولى منذ ذروة الأزمة المالية في 2009، متأثراً سلباً بتفشي فيروس كورونا في الصين.وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقرير شهري "عواقب كوفيد-19 بالنسبة للطلب العالمي على النفط ستكون كبيرة.أصبح من المتوقع أن ينكمش الطلب 435 ألف برميل يومياً في الربع الأول، في أول انخفاض ربع سنوي خلال أكثر من عِقد".وكوفيد-19 هو الاسم العلمي الجديد للفيروس.وقالت وكالة الطاقة "بالنسبة للعام2020، بأكمله، قلصنا توقعنا للنمو العالمي 365 ألف برميل يومياً إلى 825 ألف برميل يومياً، الأدنى منذ 2011"، مضيفة أنها تفترض عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته تدريجياً من الربع الثاني.

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