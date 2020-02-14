الهجرة تعلن إعداد مذكرة ورفعها إلى مجلس الوزراء بشأن الفلسطينيين في العراق

2020/02/14 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة (14 شباط 2020)، إعداد مذكرة ورفعها إلى مجلس الوزراء بشأن المقيمين الفلسطينيين في العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "المذكرة تناولت تخصيص مبالغ مالية لسد النقص الحاصل في ملف المقيمين الفلسطينيين"، مؤكداً أن"الحكومة مستمرة بتقديم الدعم للفلسطينيين في العراق الذي يقدرعددهم من 30 إلى 32 ألف عائلة في بغداد وباقي المحافظات".

وأوضح أن"ملف الفلسطينيين تغيّر بعد العام 2003، وتحول إلى مفوضية شؤون اللاجئين"، لافتاً إلى أن"مسألة الرواتب ودفع بدلات الإيجار، إضافة إلى بعض الالتزامات الآن من ضمن اختصاص مفوضية شؤون اللاجئين".

وتابع أن"عدد العائلات الفلسطينية في العراق تناقص نتيجة الظروف غير المستقرة الى ما يقارب 8500 ألف عائلة ،التي أخذت الأمم المتحدة على عاتقها رعايتهم من خلال دفع بدلات الإيجار".

وأشار إلى أن"مذكرة التفاهم استمرت حتى العام 2019،بعدها أعلمتنا الأمم المتحدة بأن التمويل سيقلص وتتعامل مع الفلسطينيين الموجودين في العراق من خلال فرق جوالة تقيّم حالة هذه العوائل"، مبيناً أن "الوزارة قامت بتحمل دفع بدلات الإيجار لمدة 3 أشهر وكان عددها 230 عائلة فقط بمستوى الفقر".

ولفت الى أن "الأمم المتحدة تحملت الأشهر المتبقية لكن الوزارة تفاجأت خلال العام الجاري بأن فرقها الجوالة رصدت بأن نحو 60 عائلة غير مشمولة بالرعاية".

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