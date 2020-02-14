السليمانية.. اعتقال 4 عناصر من البيشمركة هاجموا نادياً ليلياً

2020/02/14 | 09:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت مديرية شرطة السليمانية، اعتقال أربعة عناصر من البيشمركة هاجموا نادياً ليلياً في المدينة.وقالت الشرطة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “مفارز مركز شرطة سرجنار وقسم شرطة النجدة اعتقلوا أربعة متهمين، هاجموا نادياً ليلياً واعتدوا بالضرب على عدد من الأشخاص”، مبينا ان “هؤلاء الاشخاص هم عناصر في البيشمركة”.[…]

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