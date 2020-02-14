5 مليارات دولار خسائر شركات الطيران العالمية بسبب فايروس كورونا

2020/02/14 | 09:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي، “إيكاو”، أن شركات الطيران العالمية تكبدت خسائر بمليارات الدولارات من جراء فيروس كورونا الجديد.وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن أرباح شركات الطيران العالمية سجلت “تراجعاً محتملاً بما بين 4 إلى 5 مليارات دولار”.وأضافت أن “حوالى 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية المتّجهة من […]

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