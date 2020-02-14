الدفاعات السورية تتصدى لهجمات صاروخية اسرائيلية استهدفت مطار دمشق

2020/02/14 | 09:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية، بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "في تمام الساعة 23:45 من يوم امس الخميس تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان المحتل، وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".وتفيد الأنباء الواردة بأن صواريخ إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي ومنطقة الغسولة بريف دمشق.يذكر أن محيط العاصمة السورية كان قد تعرض لغارات جوية إسرائيلية الأسبوع الماضي.

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