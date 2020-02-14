إطلاق نار في تايلند والسلطات تعتقل المنفذ

2020/02/14 | 09:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتقلت الشرطة التايلاندية، اليوم الجمعة، رجلا أطلق 40 طلقة على حشد من الناس بالقرب من جامعة شولالونغكورن.

وبحسب بيان الشرطة المحيلة، فأن الحادثة ووقعت الساعة الرابعة فجرا، وقال أحد شهود العيان إن الجاني أطلق النار في الهواء، ثم على الحشد.

ومطلق النار يدعى إيكاتشاي تشارويكسيل، وأشارت صحيفة "كاو سود"، أنه تشاجر مع عائلته وخرج من المنزل حاملا مسدسا قبل فترة وجيزة من الحادث.

وقال المتحدث باسم الشرطة، كيتسانا بخاتاناتشاروين، إن الحادث لا يمكن تصنيفه على أنه إطلاق نار جماعي، في الوقت نفسه، صنفت وسائل اعلام محلية الحادث على هذا الشكل.

يذكر أن جندي مسلح أطلق النار على المارة في مركز للتسوق في شمال شرق تايلاند، يوم 8 شباط، ووفقا للبيانات، ما أسفر عن مقتل 29 شخصا، وإصابة 57 آخرين.

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