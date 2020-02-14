انخفاض المؤشر نيكي في بداية التعاملات بطوكيو

2020/02/14 | 09:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انخفض المؤشر نيكي القياسي، اليوم الجمعة، في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وهبط نيكي 0.48% إلى 23714.52 نقطة في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.53% إلى 1704.04 نقطة.

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