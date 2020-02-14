الطقس.. كتلة هوائية دافئة تسبب أجواءً صافية ومشمسة في البلاد

2020/02/14 | 09:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق توقع المتنبئ الجوي علي الموسوي، تأثر البلاد بمنخفض جوي ضعيف قادم من البحر المتوسط، مساء غد الجمعة.وقال الموسوي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الجمعة، إنه “من المتوقع ان يستمر تأثر البلاد بمنظومة الضغط الجوي المرتفع، مع توقعات بتأثر البلاد، ابتداءً من مساء الجمعة، بمنخفض جوي ضعيف قادم […]

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