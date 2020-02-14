مصرف الرافدين يعلن حجم القروض الممنوحة خلال شهر كانون الأول الماضي

2020/02/14 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن مصرف الرافدين، عن انجاز ومنح القروض بكافة انواعها للمواطنين خلال شهر كانون الاول الماضي وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر كانون الاول الماضي تمثلت بمنح قروض البناء في قطعة ارض (60) معاملة وقروض المشاريع الصغيرة البالغة […]

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