2020/02/14 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

حذر إيرا لونجيني، الخبير في منظمة الصحة العالمية، الجمعة (14 شباط 2020)، من أن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد قد تطال "ثلثي سكان كوكبنا".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن لونجيني، وهو أيضا الرئيس المشارك في مركز إحصائيات الأمراض المعدية التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية، قوله إن إجراءات الحجر قد تبطئ تفشي الفيروس، لكنها لن توقفه، لأنه تمكن من التسلل إلى خارج الصين قبل اتخاذ هذه الإجراءات.

وأشار الخبير إلى أن، كل مصاب حاليا ينقل الفيروس لشخصين أو ثلاثة أشخاص بالمعدل، ما قد يؤدي إلى إصابة نحو ثلثي سكان الأرض به في نهاية الأمر.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إن انتشار الإصابات بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" بين الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين، قد يكون "شرارة ستتحول إلى حريق كبير".

بغداد اليوم - متابعة

دعا النائب عن تحالف الفتح، عبد الامير تعيبان، الخميس (13 شباط 2020)، لتكثيف حماية القضاة وفرض سلطة القانون بالشارع، فيما أشار الى أن نوايا من اسماهم بـ "المخربين" تكشفت.

وقال تعيبان في تغريدة له على تويت

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد، الخميس (13 شباط 2020) عن استقالته من منصبه في الحكومة البريطانية.

وأكد المتحدث باسمه إن "وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد قدم استقالته اليوم الخميس".

وأضاف أن "الاست

بغداد اليوم- متابعة

شهدت سفينة سياحية على سواحل اليابان أكبر انتشار لفيروس كورونا الجديد خارج الصين القارية، مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 174.

وتفاقم الوضع على متن "دايموند برينسس" التي فرض عليها الحجر الصحي قرب يوكوهاما (شرق)، بعدما أُ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العالمية: ثلثا سكان الكوكب مهددون بـ "فايروس كورونا") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العالمية: ثلثا سكان الكوكب مهددون بـ "فايروس كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).