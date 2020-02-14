مصرف الرافدين يعلن حصيلة قروض كانون الأول الماضي

2020/02/14 | 09:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، انجاز ومنح القروض بكافة انواعها للمواطنين خلال شهر كانون الاول الماضي.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر كانون الاول الماضي تمثلت بمنح قروض البناء في قطعة ارض 60 معاملة وقروض المشاريع الصغيرة البالغة 15 مليون دينار حيث تم […]

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