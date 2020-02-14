بعد موجة البرد.. طقس العراق في انقلاب مفاجئ

2020/02/14 | 09:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقع متنبئ جوي، اليوم الجمعة، عدم وجود أي موجة باردة قريبة وان درجات الحرارة في تصاعد.وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك، ان “مرتفعا جويا يبسط سيطرته على الاجواء هذا اليوم ويسبب استقرارا مؤقتا وأجواء باردة صباحا او خلال ساعات الليل تميل الى الاعتدال نهارا”.وأضاف “يوم غد السبت […]

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