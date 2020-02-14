الهجرة: إعداد مذكرة بشأن المقيمين الفلسطينيين

2020/02/14 | 09:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين إعداد مذكرة ورفعها إلى مجلس الوزراء بشأن المقيمين الفلسطينيين في العراق.

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