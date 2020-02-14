خبير يحذر من عودة عائلات داعش الإرهابي إلى نينوى

2020/02/14 | 09:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق حذر الباحث والمحلل في العلاقات الدولية محمد ربيع الديهي، من عودة عائلات تنظيم داعش الإرهابي من مخيم الهول السوري إلى مخيم عملا في محافظة نينوى.وقال الديهي في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “تلك العائلات تمثل تهديداً للأمن والاستقرار، وتعد قنبلة موقوتة خلفها تنظيم استطاع أن يجتذب النساء ويعول عليهن […]

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