هلع في الصين بسبب كورونا.. هذا ما يحدث مع من يرفض فحص حرارته(فيديو)

2020/02/14 | 09:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداول ناشطون مقطع فيديو لأحد العاملين في مستشفى بالصين، بحسب قولهم، وهو يصفع امرأة عدة مرات على وجهها.ويظهر الفيديو الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه الصينيون Weibo امرأة جالسة على الأرض وهي تصرخ في وجه الرجل الذي كان يرتدي معطفا أبيض.ثم وقفت المرأة وهاجمت الرجل الذي رد بصفعها […]

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