2020/02/14 | 10:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير البريطاني في العراق يدين الهجوم الصاروخي على قاعدة / كي وان / في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/14 | 10:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير البريطاني في العراق يدين الهجوم الصاروخي على قاعدة / كي وان / في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير البريطاني في العراق يدين الهجوم الصاروخي على قاعدة / كي وان / في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).