رسو سفينة سياحية قبالة كمبوديا رفضت 5 دول استقبالها بسبب كورونا

2020/02/14 | 10:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

استقبلت كمبوديا، اليوم الجمعة، ركاب سفينة سياحية، رفضت 5 دول رسوها فيها خوفا من احتمال إصابة أحد على متنها بفيروس كورونا.

ورست السفينة (إم.إس ويستردام) التي تقل 1455 راكبا وطاقما من 802 شخصين، في سيهانوكفيل مساء أمس بعد أن توقفت قبالة الشاطئ في الصباح الباكر للسماح لمسؤولين كمبوديين باعتلائها، وأخذ عينات من ركاب يعانون من أعراض مرضية تشبه الإنفلونزا.

وقالت وزارة الصحة في كمبوديا إن الفحوص أثبتت عدم وجود أي إصابات على متن السفينة.

وقالت شركة "هولاند أمريكا لاين" المشغلة للسفينة في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إن السلطات الكمبودية سمحت للركاب بالنزول صباح الجمعة.

وأضاف البيان أنه يجري ترتيب رحلات طيران لمساعدة الركاب على العودة إلى بلادهم بعدما قضوا أسبوعين في عرض البحر.

واستقبل رئيس الوزراء هون سين، الركاب بالورود مع نزولهم من السفينة وركوبهم حافلات كانت بانتظارهم.

ورغم أن أحدا على السفينة لم يشعر بأعراض مرضية، فقد رفضت غوام واليابان والفلبين وتايوان وتايلاند استقبالها خوفا من أن يكون أحد عليها حاملا لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1300 شخص وأصاب نحو 60 ألفا غالبيتهم العظمى في الصين.

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