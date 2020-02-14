السعودية تنفي وجود خطط لعقد لقاء مع إسرائيل

2020/02/14 | 10:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الجمعة، وجود خطط لعقد لقاء سعودي إسرائيلي.

وقال آل سعود إن بلاده ليس لها أي علاقة بإسرائيل، لافتا إلى أن علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان.

وأكد الوزير السعودي ترحيب المملكة بأي محاولة لحل القضية الفلسطينية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أكد على موقف السعودية الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.

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