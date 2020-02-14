صفاء هادي ينتقل الى نادي كريليا سوفيتوف الروسي

2020/02/14 | 10:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق توصل فريقا كريليا سوفيتوف الروسي والشرطة العراقي، إلى اتفاق لانتقال لاعب خط وسط منتخب “أسود الرافدين” صفاء هادي للدوري الروسي بكرة القدم.ووافق فريق الشرطة العراقي على رحيل لاعبه إلى الدوري الروسي، وذلك بعد تسوية الأمور المالية والإدارية مع اللاعب.ونجح فريق كريليا سوفيتوف الروسي بالحصول على توقيع اللاعب العراقي صفاء […]

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