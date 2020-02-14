شاهد.. أخر اللحظات بين ميمي والراوي في قطر

2020/02/14 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد غادر مهند علي (ميمي)، لاعب المنتخب الوطني ونادي الدحيل السابق، إلى لشبونة للالتحاق بفريقه الجديد بروتيمونينسي البرتغالي على سبيل الإعارة.وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريح صحفي، إن “ميمي سيغادر إلى البرتغال بعد حصوله على تأشيرة الاتحاد الأوروبي وبالتالي سيلتحق بتدريبات فريقه الجديد”.ميمي يودع الراوي وأظهر شريط مسجل من هاتف […]

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