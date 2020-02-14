2020/02/14 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الجمعة (14 شباط 2020)، بقيام أشخاص من إحدى العشائر بشن هجوم مسلح على مستشفى ابن البيطار الأهلي وسط المحافظة، على خلفية نزاع عشائر مستمر منذ سنوات بين عشيرتي بين عشيرتين.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "مستشفى ابن البيطار الأهلي الذي تعود ملكيته للدكتور ثامر الحمداني قد تعرض لهجوم مسلح بالأسلحة المتوسطة والخفيفة"، مبيناً أن "الهجوم أسفر عن إصابة شخصين داخل المستشفى، فضلاً عن حدوث اضرار مادية في واجهة المستشفى الأهلي".





وأضاف: "في ساعة الحادث كان شخص من عشيرة الحمادنة يرقد داخل المستشفى، بعد ما تعرض لإصابة خلال مواجهات عشائرية".





وبين المصدر، أن "مدير مرور محافظة البصرة الأسبق العميد ثامر الحمداني، كان متواجداً ايضاً داخل المستشفى وهو مطلوب بنزاع عشائري".

وتشهد محافظة البصرة بين فترة وأخرى نزاعات عشائرية ويستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مما تتسبب بمقتل وإصابة العديد من الأشخاص في المحافظة.

بغداد اليوم

ادان السفير البريطاني ستيفن هيكي، الاربعاء، الهجوم الصاروخي على قاعدة k1 في كركوك.

وقال السفير في بيان، "‏ندين وبشدة الهجوم الصاروخي على القوات العراقية وقوات التحالف هذا المساء في كركوك".

واضاف، انه "من الضرور

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، انتهاء المرحلة الاولى من عمليات ابطال العراق التي انطلقت فجر الاربعاء، التي انطلقت في المناطق الصحراوية.

وقالت القيادة في بيان، "كما عهد العراقيون شجاعة أبنائهم في القوات الأمنية ،

بغداد اليوم ـ كركوك

أعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن سقوط صاروخ داخل قاعدة k1 في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صاروخاً سقط داخل قاعدة K1 في محافظة كركوك دون وقوع خسائر تذكر".

واضافت أن "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نزاع عشائري يتسبب بإصابة شخصين بعد هجوم استهدف مستشفى في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نزاع عشائري يتسبب بإصابة شخصين بعد هجوم استهدف مستشفى في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).