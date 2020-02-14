الصحة العالمية تؤشر تهديد فيروس “كورونا” لثلثي سكان الكوكب

2020/02/14 | 10:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حذر إيرا لونجيني، الخبير في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد قد تطال “ثلثي سكان كوكبنا”.ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن لونجيني، وهو أيضا الرئيس المشارك في مركز إحصائيات الأمراض المعدية التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية، قوله إن إجراءات الحجر قد تبطئ تفشي الفيروس، لكنها لن توقفه، لأنه تمكن […]

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