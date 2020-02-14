المرصد السوري : الهجوم الاسرائيلي على دمشق اسفر عن مقتل قادة ايرانيين وضباط سوريين

2020/02/14 | 10:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة قتل 7 عناصر على الأقل من الجيش السوري والفصائل المؤيدة له، وذلك إثر قصف إسرائيلي على محيط مطار دمشق الدولي، وفقا لما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.وأوضح المرصد أن القصف أدى إلى مقتل 4 ضباط إيرانيين من الحرس الثوري و3 ضباط سوريين.بالمقابل، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط صواريخ "معادية" جرى إطلاقها من هضبة الجولان المحتلة.وأوضحت الوكالة أنه جرى إسقاط عدد من الصواريخ، ونشرت على موقعها الرسمي مقاطع مصورة قالت إنها تتضمن مشاهد من تصدي الدفاعات الجوية السورية لـ"الأهداف المعادية".

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