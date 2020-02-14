مقتل 7 عناصر من الجيش السوري والحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي

2020/02/14 | 10:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل سبعة عناصر من الجيش السوري والحرس الثوري الإيراني في القصف الصاروخي الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة قرب دمشق، على ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: ”قتل في الغارات الإسرائيلية الليلية سبعة مقاتلين، ثلاثة من الجيش السوري وأربعة من الحرس الثوري الإيراني“، مشيرا إلى أن القصف طال ”منطقة المطار“.

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