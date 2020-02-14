2020/02/14 | 10:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة حلول عيد الحب اعلن الفنان العراقي القدير كاظم الشاهر عن اطلاقه لاغنيته الجديدة ” آه وآهين “.الاغنية الجديدة ” آ وآهين ” من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات القيصر كاظم الساهر نفسه، وهي الأغنية الذي قرر أن يهديها لجمهوره العربي في عيد الحب.كما أن اغنية ” آه وآهين ” كان قد غناها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغنية كاظم الساهر الجديدة 2020 ” آه وآهين ” عيد الحب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغنية كاظم الساهر الجديدة 2020 ” آه وآهين ” عيد الحب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).