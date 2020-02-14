2020/02/14 | 10:37 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بمناسبة حلول عيد الحب اعلن الفنان العراقي القدير كاظم الشاهر عن اطلاقه لاغنيته الجديدة ” آه وآهين “.
الاغنية الجديدة ” آ وآهين ” من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات القيصر كاظم الساهر نفسه، وهي الأغنية الذي قرر أن يهديها لجمهوره العربي في عيد الحب.
كما أن اغنية ” آه وآهين ” كان قد غناها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغنية كاظم الساهر الجديدة 2020 ” آه وآهين ” عيد الحب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الاغنية الجديدة ” آ وآهين ” من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات القيصر كاظم الساهر نفسه، وهي الأغنية الذي قرر أن يهديها لجمهوره العربي في عيد الحب.
كما أن اغنية ” آه وآهين ” كان قد غناها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغنية كاظم الساهر الجديدة 2020 ” آه وآهين ” عيد الحب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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