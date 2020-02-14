الشيخ طاهر الخاقاني من جوار مرقد الشهيد المهندس ونقول “لأمريكا” الحشد لن ينتهي

2020/02/14 | 10:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ طاهر الخاقاني، اليوم الجمعة، من جوار مراقد القادة الشهداء نقول ” لأمريكا” الحشد لن ينتهي.

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