صندوق النقد الدولي يتوقع تأثيرا طفيفا للفيروس الصيني في الاقتصاد العالمي

2020/02/14 | 10:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ترى كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنه من المبكر معرفة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد في الصين متوقعة أن يكون له تأثير “طفيف” على النمو العالمي.وبحسب “الفرنسية”، توقع صندوق النقد تراجعا كبيرا جدا في النشاط الاقتصادي في الصين يليه انتعاش سريع جدا أيضا.وقالت جورجييفا، إن “هذا يعني أن […]

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