مصدر لـ”العهد نيوز”: هجوم عشائري مسلح على مستشفى ابن البيطار بالبصرة

2020/02/14 | 10:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، قيام أشخاص من إحدى العشائر بشن هجوم مسلح على مستشفى ابن البيطار الأهلي وسط المحافظة، على خلفية نزاع عشائر مستمر منذ سنوات بين عشيرتي بين عشيرتين.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “مستشفى ابن البيطار الأهلي الذي تعود ملكيته للدكتور ثامر الحمداني قد تعرض […]

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