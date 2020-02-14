انتهاء موجة الثلوج التي ضربت كردستان والبدء بفتح الطرق المغلقة

2020/02/14 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كردستان

أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان، الجمعة (14 شباط 2020)، انتهاء موجة الثلوج في جميع مناطق الإقليم، وبدء الدوائر الخدمية والبلدية بفتح الطرق الخارجية والداخلية في دهوك.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "موجات الثلوج والبرد في الإقليم انتهت، وستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجياً من بعد ظهر اليوم".

وأضاف البيان، أن "الدوائر الخدمية والبلدية في الإقليم، بدأت بفتح الطرق الخارجية والداخلية في محافظة دهوك، مع وجود نهار مشمس صحو".

وكانت مناطق عدة في إقليم كردستان، وأبرزها قضاء حاج عمران، قد وصلت فيه درجة الحرارة إلى 18 تحت الصفر المئوي، فيما كانت درجات الحرارة في معظم المناطق بالإقليم هي تحت الصفر، إضافة الى شهودها تساقطاً كثيفاً للثلوج خلال الأيام الماضية.

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