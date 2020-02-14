محافظ نينوى: الدعم الدولي مقتصر على إنشاء المستشفيات والمدارس


محافظ نينوى: الدعم الدولي مقتصر على إنشاء المستشفيات والمدارس
2020/02/14 | 10:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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