الرافدين يُحصي القروض الممنوحة للمواطنين خلال كانون الأول

2020/02/14 | 10:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين إنجاز ومنح القروض بجميع أنواعها للمواطنين خلال شهر كانون الأول الماضي.

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