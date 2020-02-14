وكالة الطاقة: الطلب النفطي يتراجع للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2008

2020/02/14 | 10:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أفادت وكالة الطاقة الدولية أمس أن الطلب على النفط سيتراجع في الربع الجاري للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2008، بسبب تفشي الفيروس التاجي في الصين.وبحسب “رويترز”، قالت الوكالة ومقرها باريس في تقرير شهري “عواقب كوفيد-19 (الاسم العلمي الجديد للفيروس) بالنسبة للطلب العالمي على النفط ستكون كبيرة”.وأضافت أنه من المتوقع […]

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