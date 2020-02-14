2020/02/14 | 10:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية انتهاء المرحلة الأولى من عمليات “أبطال العراق”.وذكرت قيادة العمليات، اليوم الجمعة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “انتهاء المرحلة الأولى جاء بعد تحقيق الأهداف المرسومة لها”.وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق عملية “أبطال العراق” بهدف تطهير الأنبار […]

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