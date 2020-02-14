قيادي تركماني: المعلومات المتوفرة تفيد بوجود شخصية تركمانية في كابينة علاوي

2020/02/14 | 10:59 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين القيادي التركماني جاسم محمد جعفر، الجمعة، ان المعلومات المتوفرة تفيد بوجود شخصية تركمانية ضمن الكاب...

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