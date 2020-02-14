النجف تشهد مراسم أربعينية سليماني والمهندس

2020/02/14 | 11:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة النجف الاشرف في العراق مراسم تأبين بمناسبة ذكرى أربعينية الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما....

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