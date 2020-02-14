ما هو مؤتمر ميونيخ للأمن؟

2020/02/14 | 11:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع المؤتمر السادس والخمسين هذا العام حضور أكثر من 500 ضيف و1300 صحفي – صورة: بيلد

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