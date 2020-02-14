قريباً جداً.. “اتفاق سلام” بين واشنطن وحركة طالبان

2020/02/14 | 11:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، أن #الولايات_المتّحدة “قريبة جداً” من إبرام اتّفاق سلام مع حركة “طالبان” في #أفغانستان.وقال ترامب، في مقابلة إذاعية، نقلتها مواقع عربية وأجنبية: […]

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