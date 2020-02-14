الصحة العالمية: كورونا يُهدد ثلثي سكان الأرض

2020/02/14 | 11:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق حذر إيرا لونجيني، الخبير في #منظمة_الصحة_العالمية، اليوم الجمعة، من أن الإصابة بفيروس “#كورونا” الجديد قد تطال «ثلثي سكان كوكبنا».ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن لونجيني، وهو أيضاً […]

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