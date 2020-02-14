راكيتيش: أريد اللعب بجوار كريستيانو رونالدو

2020/02/14 | 11:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق عبر الكرواتي إيفان راكيتيش لاعب وسط برشلونة الإسباني عن رغبته في اللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المستقبل، مما يفتح الباب أمام إمكانية رحيله لفريق السيدة العجوز الصيف المقبل.وظل مستقبل النجم الكرواتي البالغ من العمر 31 عاما مجهولا الصيف الماضي وفي الشتاء الحالي، حيث كان قريبا من الرحيل عن […]

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