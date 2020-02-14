2020/02/14 | 11:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف يلتقي نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في مدينة ميونخ يوم الأحد المقبل.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية فإن اللقاء بين الوزيرين في ميونخ يأتي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى ممارسة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لوقف الهجوم في محافظة إدلب والانسحاب من مراكز المراقبة التركية بحلول نهاية شباط، وإلا ستقوم تركيا برد عسكري.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، في أيار 2017، توصلها إلى اتفاق بشأن "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في هذه المنطقة بناءً على اتفاق أستانة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاء روسي تركي مرتقب في ميونخ لبحث الاوضاع السورية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاء روسي تركي مرتقب في ميونخ لبحث الاوضاع السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).