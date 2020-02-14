شركات الطيران العالمية تتكبد خسائر بمليارات الدولارات بسبب كورونا

2020/02/14 | 11:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي، "إيكاو"، اليوم الجمعة، أن شركات الطيران العالمية تكبدت خسائر بمليارات الدولارات جراء فيروس كورونا.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "أرباح شركات الطيران العالمية سجلت تراجعاً محتملاً بين 4 إلى 5 مليارات دولار".

وأضافت أن "حوالي 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية المتّجهة من وإلى البر الرئيسي للصين، وأن 50 شركة طيران أخرى قلّصت عملياتها الجوية ذات الصلة".

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن "هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض بنسبة 80% في سعة شركات الطيران الأجنبية للمسافرين مباشرة من وإلى الصين، وانخفاض بنسبة 40% في سعة شركات الطيران الصينية للمسافرين".

ولفتت إلى أن "الربع الأول من العام الجاري سجل انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 39% و41% في سعة الركاب، أي أقل بما بين 4،16 و6،19 مليون مسافر، مقارنة بما كانت تتوقّعه شركات الطيران".

وأوضحت أنه "قبل الفيروس كانت شركات الطيران تخطّط لزيادة طاقتها بنسبة 9% على الرحلات الدولية المتّجهة من وإلى الصين خلال الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع عام 2019".

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