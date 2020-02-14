2020/02/14 | 11:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قال الحكم الإنجليزي بوبي مادلي إنه سيعود للتحكيم في بطولات كرة القدم في إنجلترا، بداية الموسم المقبل أي بعد عامين من خسارة وظيفته بسبب فيديو مثير للجدل.وأقيل مادلي البالغ 34 عاما من منصبه في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" في عام 2018 بعد أن أرسل فيديو لأحد أصدقائه يتضمن سخرية من شخص معاق.وعنون مادلي الفيديو الساخر بتعليق "يا إلهي، أمامي فرصة للفوز بسباق الآباء هذا العام"، وجاء ردا على مزحة أثناء خوضه سباق للآباء والأمهات نظمته المدرسة التي تدرس فيها ابنته وردا على مقال كتبه الحكم السابق مارك هالسي ادعى فيه أن مادلي وقع في أخطاء بسبب وزنه الزائد، وفقا لتصريحات سابقة لمادلي.وبعد محادثات مع رابطة الحكام المحترفين قبل مادلي عرضا يسمح له بالتحكيم في دوري الدرجة الثالثة ودوري الدرجة الرابعة في انجلترا.وقال مادلي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "قبل 18 شهرا فقدت وظيفتي التي أحبها كحكم محترف لكرة القدم بسبب أفعالي الساذجة والغبية التي أندم عليها".وأضاف: "وأنا سعيد لحصولي على فرصة للعودة للتحكيم في بطولات المحترفين في انجلترا".وأكد مادلي أنه وافق على حضور ورشة عمل تنظمها الرابطة لمكافحة العنصرية.كما سيتولى مادلي إدارة مباريات في منافسات أقل درجة خلال ما تبقى من الموسم الحالي، وهو يقول إن ذلك سيساعده على العودة من جديد وبشكل كامل إلى أجواء اللعبة في إنجلترا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكم إنجليزي يعود للتحكيم بعد عامين من إيقافه بسبب "مزحة سوداء") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكم إنجليزي يعود للتحكيم بعد عامين من إيقافه بسبب "مزحة سوداء") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).