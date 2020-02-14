ارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا

2020/02/14 | 11:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم الجمعة، عن تعافى 1081 مصابا بفيروس كورونا، ليصل عدد حالات التعافي إلى 6723 مريضا.

قالت اللجنة في تقريرها اليومي أن "1081 شخصا خرجوا من المستشفى، بعد الشفاء التام من الفيروس ليصل عدد حالات التعافي إلى 6723 مريضا".

وأضافت أنه "حتى نهاية يوم أمس الخميس، تم الإبلاغ عن 1380 حالة وفاة بسبب المرض و63 ألفا و851 حالة مؤكدة لإصابة بفيروس كورونا".

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