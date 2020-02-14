2020/02/14 | 11:07 - المصدر: الاتجاه برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وكيله: بوغبا لا يمانع العودة إلى يوفنتوس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/14 | 11:07.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيله: بوغبا لا يمانع العودة إلى يوفنتوس) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيله: بوغبا لا يمانع العودة إلى يوفنتوس) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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