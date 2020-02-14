2020/02/14 | 11:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبر الكرواتي إيفان راكيتيش لاعب وسط برشلونة الإسباني عن رغبته في اللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المستقبل، مما يفتح الباب أمام إمكانية رحيله لفريق السيدة العجوز الصيف المقبل.وظل مستقبل النجم الكرواتي البالغ من العمر 31 عاما مجهولا الصيف الماضي وفي الشتاء الحالي، حيث كان قريبا من الرحيل عن برشلونة، واهتمت عدة فرق بخدماته منها باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان ويوفنتوس وميلان في إيطاليا وفرق إنجليزية.وقال إيفان راكيتيش في تصريحات نشرتها صحف كتالونيا: ”بطبيعة الحال أريد أن ألعب بجوار أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، أحببت دائما أن أراه يلعب وحاليا أرغب في أن أرى كيف يشتغل في يوفنتوس وأكون برفقة أفضل لاعب في التاريخ“.ورغم إشادته بكريستيانو رونالدو، لكنه كال المديح لزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي وقال: ”ميسي لا يصدق كأنه يلعب رياضة أخرى، بالنسبة لي ليو ميسي الأفضل في كل تاريخ اللعبة وأفضل من لعبت بجواره وأفضل من لعبت ضده“.

وتشير عدة تقارير إلى أن الموسم الحالي هو الأخير لراكيتيش في برشلونة، حيث من المحتمل أن يرحل الصيف المقبل ويبقى الدوري الإيطالي الوجهة الأولى المحتملة وتنتظره أندية يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان.

وعبر راكيتيش عن رغبته في الفوز بلقب أمم أوروبا رفقة منتخب كرواتيا أكثر من الفوز بدوري أبطال أوروبا رفقة برشلونة وقال: ”أفضّل الفوز بأمم أوروبا على الفوز بدوري أبطال أوروبا“.

وأضاف الدولي الكرواتي ”أملك لقبا في دوري أبطال أوروبا، وأحب كثيرا أن أفوز بلقب رفقة كرواتيا“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راكيتيش: أريد اللعب بجوار أحد أفضل اللاعبين في التاريخ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راكيتيش: أريد اللعب بجوار أحد أفضل اللاعبين في التاريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).