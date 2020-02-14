النائب الثاني للحلبوسي: الأحزاب لن توافق على حكومة خارج إرادتها ومهمة علاوي ستكون ’’معقدة’’

2020/02/14 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد نائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، الجمعة (14 شباط 2020)، أن مهمة المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي ستكون صعبة ومعقدة، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق.

وقال الحداد، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "علاوي يحاول تشكيل حكومة من المستقلين وغير الحزبيين ومن التكنوقراط، وهذا صعب جدا لآن تشكيل حكومة توافقية وترضي الشارع في نفس الوقت سيكون من الصعب أيضا".

وأضاف أن "الأحزاب ومن مختلف المكونات لن ترضى بحكومة من خارج إرادتها وهذا ما سيعقد مهمة علاوي ولكن نحن نأمل أن يشكل حكومة يستطيع من خلالها إرضاء الشارع والأحزاب بنفس الوقت".





وفي وقت سابق من اليوم، أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، فاضل الفتلاوي، الجمعة (14 شباط 2020)، ان الكتل الشيعية داخل مجلس النواب، قادرة على تمرير الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بالأغلبية، لافتا الى ان هذا الخيار ستكون له تبعات خطيرة.

وقال الفتلاوي، في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إنه "على الرغم من قدرتنا على تمرير الكابينة بالأغلبية، لكننا لن نذهب او نفكر حتى الان بهذا الخيار، لان التبعات السياسية له ستكون كبيرة".

واضاف نحن "نأمل عن تخلي بعض القوى السنية والكردية عن استحقاقاتها من اجل تشكيل حكومة قوية ومستقلة تلبي طموح الشارع العراقي".

بغداد اليوم - خاص

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، فاضل الفتلاوي، الجمعة (14 شباط 2020)، ان الكتل الشيعية داخل مجلس النواب، قادرة على تمرير الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بالأغلبية، لافتا الى ان هذا الخيار ستكون له تبع

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة (14 شباط 2020)، إعداد مذكرة ورفعها إلى مجلس الوزراء بشأن المقيمين الفلسطينيين في العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "المذكرة

بغداد اليوم ـ خاص

كشف النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد، الخميس، حقيقة وجود نوايا لحل مجلس النواب، تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الحداد في حديث لـ"بغداد اليوم"، "لا اعتقد أن هنالك نوايا لحل البرلمان"، مبينا

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