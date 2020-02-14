2020/02/14 | 11:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اكد نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، ان الكتل السياسية تعمل عكس ما تعلن ولا تُقدِّر خطورة المرحلة.وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر”، “تُبطن الكتل السياسية في واقع الأمر بل وتعمل عكس ما تُعلن؛ فقد أبلغت أغلب تلك الكتل رئيس الوزراء المُكلّف بأنها ستُفشِل مهمته ما لم يسمح لها بالمشاركة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: كتل سياسية تعمل بالخفاء عكس ما تقوله بالعلن!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: كتل سياسية تعمل بالخفاء عكس ما تقوله بالعلن!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).