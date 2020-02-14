2020/02/14 | 11:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد امر اللواء الثاني بالحشد الشعبي طاهر الخاقاني وهو بجوار قبر الشهيد أبو مهدي المهندس ، الجمعة، ان قادتنا نالوا هدية عظمى تمثلت بالشهادة، مشيرا الى ان الملايين التي رفعت جثامين القادة الشهداء من بلد الى بلد وجهوا صفعة قوية الى أمريكا.وقال الخاقاني الذي يحضر اربعينية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في مقبرة وادي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آمر اللواء الثاني بالحشد بجوار قبر الشهيد المهندس: قادتنا نالوا هدية عظمى تمثلت بالشهادة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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