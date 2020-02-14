2020/02/14 | 11:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم في العراق عن انطلاق مسيرة شعبية في مدينة النجف الأشرف حيث دفن الشهيد أبومهدي المهندس في مقبرة وادي السلام بالتزامن مع مرور أرب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو ... مسيرة شعبية في النجف الأشرف تكريماً لقادة النصر) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو ... مسيرة شعبية في النجف الأشرف تكريماً لقادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).