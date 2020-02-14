بالفيديو | إسرائيل تقصف سوريا وتسقط قتلى بمحيط دمشق

2020/02/14 | 11:33 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يذكر الإعلام الرسمي عما إذا كان القصف الإسرائيلي قد أوقع خسائر بشرية – صورة: وكالة سانا

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